Kara Tepe: Der Solidaritätspakt lebt!

Die Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos sind nach dem Brand in das neue Lager Kara Tepe gebracht worden. Das Camp ist laut dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und der EU angemessen ausgerüstet. Die Flüchtlinge wissen anderes zu berichten: Wenn es regnet, versinkt das Lager im Schlamm. Jetzt ist es Winter, der ist auch auf Lesbos kalt. Es gibt keine Heizung, kein fließendes Wasser. Es hat fünf Monate gedauert, bis das versprochene Dach für die Duschen geliefert wurde. Im Camp, das auf dem Gelände eines ehemaligen Raketenstands der griechischen Armee errichtet wurde, droht den Menschen eine Bleivergilftung.

Michalis: "Ich habe ständig darauf hingewiesen"

Die Bleivergiftung ist in dem Gebiet nichts Neues. Ich habe ständig darauf hingewiesen und wurde von EU-Vertretern und der griechischen Regierung bewusst missachtet. Ich bekam ständig die Antwort, dass es nicht gefährlich ist. Jeder auf der Insel weiß, was da abgefeuert wurde. Zum Teil müssen es große Kaliber gewesen sein; man hörte das Donnern bis in die Stadt hinein. Fast täglich brachten die Kinder vom Waldhügel, wo sie spielten, Teile von Handgranaten mit. Einige Flüchtlinge aus Syrien konnten sie genau zuordnen. Jetzt, wo der Bericht veröffentlicht wurde nach so viele Monaten, setzen EU und giechische Regierung ihre Lügen fort, dass das nicht weiter gefährlich sei. Von der Forderung, alle Bewohner von Kara Tepe auf das griechische Festland zu bringen, halte ich nicht so viel. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Menschen ins Camp zurückgekommen sind, weil sie in Athen und Thessaloniki gar nichts haben, kein Dach über dem Kopf, kein Essen, keine Kontakte. Die europäischen Länder müssen die Flüchtlinge aufnehmen!

Falschmeldungen in der deutschen Presse empören die Flüchtlinge

Laut einem in Die Welt veröffentlichten Artikel haben die Zelte in Moria 2.0 (so wird das Lager von Kara Tepe auch genannt; d. Red.) einen festen Boden, der auch gegen Wasser geschützt ist. "Holzpaletten, die mit Kunststoffblech belegt sind, wurden unter die Zelte gelegt und im gesamten Gebiet wurde ein Regenwassermanagementsystem eingerichtet - mit Sammelbecken, Pumpen und Kanälen, um das Wasser von den Zeltstellen weg zu kanalisieren." Das klingt nach einem ziemlich schönen Camp! Leider wissen wir - das Moria Corona Awareness Team und die Moria White Helme, zwei engagierte Gruppen von Camp-Bewohnern - dass erstens das alles noch lange nicht wahr ist, und zweitens, dass das meiste von dem, was tatsächlich getan wurde, wir selber gemacht haben. Warum ist es zulässig, dass die Zeitungen lügen. Sie verbreiten die gleichen Lügen wie die griechischen Zeitungen. Das sind bewusste Falschmeldungen.

Dank an die Gelsenkirchener Ärzte Günter Wagner und Willi Mast

Dank der großartigen Selbstorganisation der Flüchtlinge, die sich ausdrücklich mit der griechischen Bevölkerung verbindet und die mit der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International einen Solidaritätspakt geschlossen hat, können wichtige Teile der Selbstversorgung, der Logistik, des Gesundheitsschutzes, der Kultur und der Bildung im Camp gewährleistet werden. Es gibt so viel Mut, Kampfmoral, Lebensfreude und Solidarität in Kara Tepe. Eine Mutter gab ihrem im Camp geborenen Baby den Namen "Hope".

Michalis berichtet am 27. Januar: "Wir haben viele Mandarinen erhalten, die über die Recyclingstellen von MCAT im Camp verteilt werden. Die Aktion der Busse (Busse werden zu Schulbussen umgebaut, d. Red.) läuft super. Es wird daran gearbeitet und entsprechend werde ich Euch Informieren. Vielen Dank an die Praxen von Dr. Mast und Dr. Wagner. Ich habe die Pakete entgegengenommen. Ein Paket haben wir Ärzten vom Krankenhaus Mytilene gegeben, wo wir wissen, dass sie die Medikamente entsprechend den Menschen geben, die sie brauchen. Diese Ärzte arbeiten in ihrrer Freizeit ohne Geld in Wohnungen und Apotheken, um die arme Bevölkerung zu unterstützen. Das zweite Paket haben wir in unsere Lagerapotheke getan. Sie wird von einem syrischen Apotheker verwaltet. Der Arabisch-Unterricht für die Kinder ist zur Zeit der Renner. Dieser findet jetzt täglich statt."