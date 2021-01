Unter dem Vorwand der Unterstützung sollen über 5000 Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten in den Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten bearbeiten. In einigen Pflegeeinrichtungen hilft die Bundeswehr ferner bei der Durchführung von Schnelltests. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Militarisierung der Gesellschaft unter dem Vorwand der Pandemie-Bekämpfung voranbringen. Sie will im Bundeskabinett erreichen, dass der Bund die Kostenübernahme für die Einsätze der Bundeswehr in der Corona-Pandemie garantiert. Offensichtlich sind allerdings bisher nur wenige Kommunen bereit, den Einsatz der Bundeswehr anzufordern.