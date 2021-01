Nächste Ausgabe zum Thema "Gibt es einen gerechten Lohn?"

Die nächste Woche erscheinende Ausgabe des Rote Fahne Magazins 3/2021 behandelt aus Anlass der beginnenden Tarifrunden unter anderem in der Metallindustrie das Thema "Gibt es einen gerechten Lohn?" Das umfasst auch die weltanschauliche Auseinandersetzung mit Fragen wie: "Gibt es in der Krise nichts zu verteilen?", "Wird der Lohn für die Arbeitsleistung gezahlt?", "Warum muss sich die Arbeiterbewegung das Ziel der Abschaffung des Lohnsystems auf die Fahne schreiben?", "Findet im Sozialismus Gleichmacherei statt?" Hier kann man das Rote Fahne Magazin bestellen - am besten gleich im Abo!