Palästinensischer Schüler von israelischen Soldaten getötet

Bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm kehren nächste Woche annähernd 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Kurzarbeit zurück. Lieferengpässe bei Chips für die elektronische Steuerung hatten den Autokonzern gezwungen, die Produktion in der zweiten Januarhälfte zu drosseln. Jetzt gingen die beiden deutschen Werke wieder in den regulären Schichtbetrieb, sagte eine Audi-Sprecherin am Freitag. Auch das Autowerk im ungarischen Györ, das bis jetzt im Ein-Schicht-Betrieb lief, fährt ab Montag wieder im Drei-Schicht-Betrieb. In Mexiko laufe die Produktion in den nächsten zwei Wochen stufenweise wieder zu Normalbetrieb hoch. Damit werden bewusst Infektions-Hotspots riskiert. Sofortiger konzentrierter Lockdown - unter Einbeziehung von Audi und allen anderen Automobilproduzenten!