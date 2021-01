Schulöffnungen ab Anfang Februar?

In vielen brasilianischen Städten protestierten am Samstag, dem 23. Januar 2021, tausende Menschen gegen den faschistischen Präsidenten Bolsonaro und seine kriminelle Corona-Politik, die zu tausenden Toten führt. Bolsonaro verhinderte wochenlang, dass überhaupt Impfstoffe zugelassen werden. Aktuell fehlt es in Manaus im Amazonasgebiet sogar an Sauerstoff. Die Menschen protestierten mit langen Autoschlangen, Flaggen und Tröten und riefen "Weg mit Bolsonaro". Zu dem Protesttag hatten Gewerkschaften und zahlreiche Volksbewegungen aufgerufen.