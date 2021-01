Nordrhein-Westfalen

„Schwarz-gelbe Landesregierung will neues Versammlungsgesetz“

Die schwarz-gelbe Landesregierung will das NRW- Versammlungsgesetz massiv verschärfen. In den geplanten Entwürfen stecken viele Details, die darauf abzielen, in Zukunft Versammlungen zu verunmöglichen, als ein ganz wesentliches Grundrecht zu beschneiden.

Von Harald Thomé - Thomé-Newsletter