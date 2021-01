Solidarität mit dem iranischen Übersetzer Arash Ganji!

Arash Ganji ist Übersetzer, Mitglied und Schriftführer des iranischen Schriftstellerverbandes. Er wurde am 30. Dezember 2020 von der iranischen Justiz zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Auch drei weitere Vorstandsmitglieder des iranischen Schriftstellerverbandes, Reza Khandan-Mahabadi, Bektash Abtin und Kaywan Bagen, sitzen bereits seit September 2020 im Gefängnis.

In unserer praktischen Zusammenarbeit mit Herrn Ganji haben wir sein großes Engagement bei Übersetzungen von Büchern zu Freiheit und Demokratie schätzen gelernt. Er hat auch mehrere Bücher unseres Autors Stefan Engel übersetzt, darunter „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“, „Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'“ und „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“

Dieses Urteil ist ein Angriff auf die Freiheit des Wortes. Dieses Grundrecht der Meinungsfreiheit gilt es uneingeschränkt und überall zu verteidigen. Mit Sorge sehen wir diese Urteile des faschistischen Regimes im Iran und müssen weltweit eine Rechtsentwicklung beobachten.

Wir fordern die uneingeschränkte Rücknahme dieses Urteils sowie die Einstellung aller Verfahren gegen die weiteren Vorstandsmitglieder des iranischen Schriftstellerverbandes!

Mit solidarischen Grüßen

Carsten Zimmer