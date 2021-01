Solidarität mit den Studierenden in der Türkei! #BogaziciDireniyor

Die Proteste weiteten sich in Windeseile im ganzen Land aus. Tausende Menschen solidarisieren sich heute und lassen sich von den Verboten und Terrorismusanschuldigungen nicht abschrecken. Der Versuch, dutzende Demonstrantinnen und Demonstranten durch Hausdurchsuchungen einzuschüchtern, scheiterte sofort. Schnell gelangen die homophoben Todesdrohungen gegenüber LGTBI+-Personen, die sexistische Hassgewalt und die massiven Misshandlungen in Polizeigewahrsam in die Öffentlichkeit. Trotz allem räumen die Studierenden nicht das Feld und stellen sich gegen den Zwangsverwalterdirektor auf.

Dies ist ein weiterer Versuch, die Macht des faschistischen Regimes auszubauen. Nach dem Putschversuch 2016 verloren Hochschulen das Recht, ihren Rektor selbst zu wählen. Seither wurden bereits über 6000 Hochschullehrende und Angestellte an Universitäten entlassen und verhaftet. Abertausende Studierende wurden zwangsexmatrikuliert. Gleichzeitig werden seit Jahren vom Volk gewählte Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Gemeindevorstände der HDP per Notstandsdekret abgesetzt. Abgesetzte sitzen mitunter noch immer in Untersuchungshaft.

Die politischen Debatten der Universitäten haben die revolutionäre Geschichte der Türkei mit geprägt. Wir werden nicht zulassen, dass uns diese Freiräume genommen werden. Die 68er-Bewegung und ihre Anführer Deniz Gezmis, Mahir Cayan, Ibrahim Kaypakkaya und Mazlum Dogan sollen uns heute als Vorbild dienen und die treibende Kraft der Jugend nicht vergessen lassen.

Wir begrüßen die Proteste und solidarisieren uns mit dem Widerstand der Studierenden in der Türkei. Lasst uns den Kampfgeist der Studierenden auf die Straßen Europas tragen!

Wir sind heute alle aus Boğaziçi! Die Forderungen der Boğaziçi-Studierenden sind auch unsere Forderungen!

