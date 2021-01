Studierende protestieren in Athen gegen Polizeistationierung

In Griechenland kommt es seit der vergangenen Woche zu Protesten der Studierenden an verschiedenen Universitäten. Hintergrund ist u. a. die Entscheidung der rechten Regierung in Athen, die Universitäten weiter geschlossen zu halten und gleichzeitig an allen Universitäten ständige Polizeieinheiten zu installieren. Die Sondereinheiten sollen mit Schusswaffen, Schlagstöcken und Tränengas ausgerüstet sein. Anfang dieser Woche wurde jetzt ein Demonstrationsverbot für mehr als 100 Teilnehmer verhängt, was ebenfalls auf Widerstand stößt.