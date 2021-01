Tausende gegen "Invasion Day"

Einige Tausende gingen am Mittwoch in Polen auf die Straße, um gegen das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs - auch bei schwer missgebildeten Föten - zu protestieren. Aufgerufen hatte die Organisation "Frauenstreiktag". Nach deren Angaben gab es in 51 Städten Proteste, nachdem am Mittwoch offiziell das Gesetze in Kraft getreten war. Die Frauenbewegung macht die ultrareaktionäre PiS-Regierung und den katholischen Klerus verantwortlich und kündigt an, dass der Kampf für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs weitergeht.