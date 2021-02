32. Demo gegen Netanyahu

Am 30. Januar demonstrierten Tausende in Israel gegen Ministerpräsident Netanyahu und forderten seinen Rücktritt. Die größten Demonstrationen waren wieder in Jerusalem. Es war die 32. Protestdemo gegen Korruption, Betrug und auch gegen die Corona-Politik der Regierung. In Tel Aviv gab es einen Protest gegen die hohen Todeszahlen (4600), verbunden mit der Forderung, deswegen eine Untersuchungskommission einzusetzen. Erstmals setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Demo in Jerusalem ein.