Filmtipp: "Die Diplomatin – Entführung in Manila“

Vergangene Woche ließen österreichische Behörden mehrere in Österreich geborene Kinder mit ihren Müttern abschieben. Das stieß auf erheblichen Protest - in Wien gingen 1000, in Innsbruck 600 und in Graz 500 Menschen gegen die Abschiebung von voll integrierten Jugendlichen bzw. Kindern auf die Straße. Diese Woche gerieten die Grünen unter Druck: wie lange wollen sie die Abschiebungspolitik und jetzt auch das teilweise brutale Vorgehen der Polizei gegen die Abschiebungsgegner der reaktionären ÖVP mittragen?