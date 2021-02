Neues REBELL-Magazin ist da!

Liebe Leserinnen und Leser, wirklich unvergleichlich, dieses 2020 – ein Jahr im Dauerkrisenmodus: Weltwirtschafts- und Finanzkrise, Corona-Pandemie, Verschärfung der Umweltkrise, Massenproteste gegen die Rechtsentwicklung vieler Regierungen und Hungeraufstände in vielen Ländern.

Diese Krisen zusammen entfalten eine beschleunigte Tendenz zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise des imperialististischen Weltsystems, in einzelnen Ländern beginnen bereits gesamtgesellschaftliche Krisen.

Aber keine Angst, das REBELL-Magazin wird nicht einstimmen in das Gejammer bürgerlicher Politiker und Medien. Die Massen wollen nicht in Krise, Chaos und Barbarei untergehen.

250 Millionen Arbeiter standen im November in Indien im Generalstreik; in den USA wurde der Faschist Trump, begleitet von Massenprotesten, abgewählt, in Deutschland entwickeln sich kämpferische Aktionen der Kolleginnen und Kollegen bei Opel, Thyssen, Daimler oder Conti.

MLPD und REBELL stehen in diesen Kämpfen für einen Ausweg aus dem kapitalistischen Krisenchaos, den echten Sozialismus. Es besteht also aller Grund für revolutionären Optimismus!

Begründet wurde die Wissenschaft der Befreiung der Menschheit von Friedrich Engels und Karl Marx. Friedrich Engels hätte 2020 seinen 200. Geburtstag gehabt. Wir begeben uns mit diesem Magazin auf die Spuren seines Lebens und visionären Wirkens und wünschen viel Freude beim Lesen.

