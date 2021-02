AUF-Forderung greift: Luftfiltergeräte für Schulen!

„Eine gute und wirksame Investition“, freut sich Jan Specht, Stadtverordneter für AUF Gelsenkirchen. „Doch bei den 192 Geräten darf es nach Meinung von AUF nicht bleiben.“ Die Ausstattung ist bislang nur vorgesehen für Klassenräume, die nur ein funktionierendes Fenster haben, das macht 81 Geräte.

An das Berufskolleg Overwegstraße gehen wegen Schwingfenstern noch 111 Geräte. AUF hat im Hauptausschuss am 18. Januar angefragt, bis wann sämtliche Klassenzimmer ausgerüstet werden – und ist gespannt auf die Antwort.

Kritisch sieht AUF die Stellungnahme der Stadtverwaltung zur Wirksamkeit von Luftfiltergeräten. Dort wird das Umweltbundesamt zitiert, wonach der generelle Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte kritisch zu sehen sei und lediglich in Ausnahmefällen als zusätzliche Maßnahme gerechtfertigt sei.

Doch Wolfram Birmili – ebenfalls vom Umweltbundesamt – äußerte sich gegenüber der Tagesschau am 22. Oktober 2020: „Die mobilen Luftreinigungsgräte sorgen in jedem Fall dafür, dass die Konzentration an infektiösen Partikeln absinkt.“ Diverse andere Studien bestätigen, dass HEPA-Filter der Klasse H13 und H14 effektiv Aerosole und damit auch Viren aus der Luft filtern.

Jan Specht: „Für den Präsenzunterricht, für die dringende Entlastung der Familien im Homeschooling muss dieser Weg konsequent weiter gegangen werden! Das ist auch angesichts der kursierenden Mutationen und auch nach Corona eine lohnende Investition.“