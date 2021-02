Demonstration für Lockdown von Fabriken und Büros

Das Rote Fahne Magazin 4/21 befasst sich mit dem Thema „Weltwirtschafts- und Finanzkrise in erneutem Einbruch – Die bürgerliche politische Ökonomie in der Krise.“ Die Rote Fahne Redaktion bittet um Korrespondenzen zu diesem Thema. Was wird darüber in den Betrieben und in den Familien diskutiert? Mit welchen Folgen sind die Kolleginnen und Kollegen konfrontiert? Welche Auseinandersetzungen gibt es zu den Krisenursachen? Gerne können auch kurze Interviews zu diesen oder anderen Fragen geschickt werden - bitte bis Dienstag, dem 9. Februar 2021. Vielen Dank!