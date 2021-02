Esther Bejarano: Der 8. Mai muss Feiertag werden

Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz und Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, hat am 27. Januar in den Tagesthemen zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz gesprochen. In ihrem Statement forderte sie unter anderem, dass der 8. Mai ein Feiertag werden müsse.