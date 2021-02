Gefährlichen Blindflug der Kapitalisten beenden!

Sofortige Schließung von Airbus Hamburg bei 100% Lohnfortzahlung!

Während diese Forderung unter der Belegschaft ernsthaft diskutiert wird, treibt die Airbus-Geschäftsleitung ihren gefährlichen Crash-Kurs noch auf die Spitze: Die verbleibenden Fertigungsendlinien sollen die Produktion übernehmen, mit Kollegen aus anderen Hallen. Wie üblich ein bis zwei Mal in der Woche werden sogar Kollegen mit Toulouse ausgetauscht!

Die Zahl der Infizierten an der vierten Fertigungsendlinie hochgerechnet auf die 12.000 Beschäftigten des Werks liegt bei einer Inzidenz von 175! Es gibt immer wieder Neuinfizierte. Welche Gefahr für die Ausbreitung des Virus über fünf Bundesländer, von und bis nach Frankreich!





Strikte Einhaltung der Zusammensetzung der Kollegen an den Bauplätzen!

Vollständige Durchsetzung der FFP-2-Maskenpflicht mit 30 Minuten Pause nach 75 Minuten Arbeit!

Regelmäßige Massentests mit dem neuen Ultra-PCR-Test, mit dem bekannte Mutationen sofort bestimmt werden können! Tägliche Veröffentlichung der Zahl der Infizierten bei Airbus sowie an allen Betrieben, Schulen und Kitas!

Nicht einmal die Hälfte der Kontakte in Deutschland wird eingeschränkt, solange die Regierung Betriebe, Schulen und Nahverkehr davon ausnimmt: „Betriebsferien für die ganze Republik!“ Konzentrierter, vollständiger Lockdown sofort – für zwei bis drei Wochen! Auf Kosten der Konzerne - auf keinen Fall auf Kosten der Arbeiter und der Massen!

Die Quarantäne bei Airbus musste von der Hamburger Gesundheitsbehörde angeordnet werden. Warum greift der Staat nicht ganz anders in den Betrieben durch? Weil die Monopole sich den Staat zum Dienstleister für ihren grenzenlosen Drang nach Maximalprofit gemacht haben!

Ihre Medien verbreiten, eine Ausdehnung des Lockdown auf die Betriebe ließe die Wirtschaft kollabieren. Nur hat der Kollaps längst begonnen - durch das Wechselspiel von gescheitertem Corona-Krisenmanagement und Weltwirtschafts- und Finanzkrise! Wir müssen für unsere Arbeitsplätze selbst aktiv werden! Nullrundenverzicht sichert keinen Arbeitsplatz! Offensiv für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Pflegekräfte sind aktiv für Arbeitsplätze, höhere Löhne und den Schutz ihrer Gesundheit und der ihnen anvertrauten Menschen: „Nach Applaus kommt Streik!“ Gegen die ver.di-Betriebsrätin Romana Knezevic beantragte Asklepios Hamburg Ende 2020 die Kündigung: Weil sie mutig darüber informierte, dass auf der Intensivstation von St. Georg der Betreuungsschlüssel auf 1:5 runterging; dass Patienten allein in den Zimmern starben! Unterstützen wir den breiten Protest gegen die Kündigungsdrohung!

Am 25. Januar streikten Kollegen des Reparaturbetriebs der Hamburger Hafen- und Logistik-AG 24 Stunden gegen die Verordnung zu Wochenendarbeit. Solidarität! Die Geschäftsführungen dagegen hetzen: Es sei „nicht hinnehmbar, dass Mitarbeiter aus ideologisch-politisch motivierten Gründen gegenüber Medien wissentlich Falschinformationen verbreiten ...“ (Asklepios). "Wecken von Zweifeln am Kurs des Vorstands durch Falschinformation und Radikalisierung“ (Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik-AG).

Getroffene Hunde bellen! An beiden Betrieben ist die Stadt Hamburg mit dem SPD-Grünen-Senat beteiligt! Wer tönt denn, „alles im Griff zu haben“ und verweigert selbst Informationen?

'Radikal' heißt: Dem Übel des staatsmonopolistischen Kapitalismus an die Wurzel gehen! Im echten Sozialismus würden wir nichts vertuschen und Lösungen finden. Mit der Enteignung der Monopole würde international koordiniert der Impfstoff schnell für alle Erdenbewohner produziert. Kollegen, die in einem Produktionszweig freigestellt würden, würden in anderen herzlich begrüßt: In der Pharmaindustrie, in Altenheimen, Schulen und Krankenhäusern; bei der Überwindung der Umweltzerstörung; bei der Lenkung von Staat und Wirtschaft! Gib Antikommunismus keine Chance!

Es gilt jetzt geduldig am Zusammenschluss der Belegschaft zu arbeiten! Beratungen am Arbeitsplatz, bringen wir unsere Forderungen in den Vertrauenskörper der IG Metall ein!