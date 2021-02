IG Metall: Vertrauensleute in Aktion

"Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen haben wir immer wieder über den aktuellen Stand der Tarifrunde und die laufenden Standortverhandlungen informiert. Aufgrund der Pandemie öfter und überwiegend digital.

Dieses Mal möchten wir mit einer Aktion während der Friedenspflicht vor dem Daimler-Museum auf uns aufmerksam machen. Wir sind in der Lage, auch und erst recht aufgrund von Corona, für unsere Interessen einzustehen! Wir sind laut. Wir sind stark.“

Wann und wo:

Die Aktion „Vertrauensleute in Aktion“ findet am Donnerstag, dem 11. Februar 2021, um 11 Uhr vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt.