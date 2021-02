Ohio: Streik bei Auto-Zulieferer Borger

Am Samstag gab es in Frankreich Proteste gegen den Internet-Handelkonzern Amazon. In Fournes in der Nähe von Pont-du-Garde, einem Weltkulturerbe-Ort, will Amazon eine neue 38.000 qm große Niederlassung bauen. 800 bis 1000 Menschen bildeten dort auf der grünen Wiese aus Protest eine Menschenkette. Auch vor anderen Amazon-Niederlassungen gab es Proteste gegen das Konzept der Amazon-Ökonomie, so in Carquefou in der Nähe von Nantes waren es 200. Es geht gegen Umweltzerstörung durch Vernichtung von Agrarflächen und Arbeitsplatzvernichtung.