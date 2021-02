Gelsenkirchen

Rassistische Hetze gegen Mitbürger aus Rumänien und Bulgarien

Die Gelsenkirchener Lokalausgabe der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) berichtete vor kurzer Zeit in mehreren Artikeln über Probleme, die Anwohner in verschiedenen Gelsenkirchener Stadtteilen mit Migrantenfamilien aus Bulgarien und Rumänien haben. Dabei wurden berechtigte Kritiken - z.B. viel Müll in Hinterhöfen, Lärmbelästigung etc. genutzt, um gegen Menschen aus diesen Ländern zu hetzen.

Von ffz