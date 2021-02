Reaktionen auf Erklärung „Konzentrierter, vollständiger Lockdown sofort!“

Aus Esslingen wird berichtet: „Der Flyer stößt bei den Genossen und Kontakten sehr auf Zustimmung. Mittlerweile kommen ja auch eine Reihe bürgerliche Politiker nicht mehr daran vorbei, schärfere Maßnahmen zu fordern. Ein konsequentes Handeln wird ihnen jedoch vom Finanzkapital

'untersagt'. Das wird sicher noch weitere Brisanz bekommen, da ein schnelleres Ende der Pandemie trotz Impfungen nicht in Sicht ist.“

Aus Freiburg erfahren wir: „Die Erklärung des Zentralkomitees haben wir im Zielwohngebiet gesteckt und weitere im Umfeld verteilt. Das Verteilen war kein Problem, viele nahmen es gerne. Bei Diskussionen stößt man auf eine ganze Bandbreite von Meinungen von: 'Wir brauchen eher Lockerung' bis hin zu: „Ein vollständiger Lockdown ist richtig“. Der Wunsch nach Lockerung wurde meist mit gesunkenen Inzidenz-Zahlen begründet. Erst durch die Diskussion, dass vor allem in Betrieben, Verwaltungen usw. ein konsequenter Lockdown nötig ist, gab es auch hier verschiedentlich Zustimmung. Die Leute sehen auch, dass die großen Betriebe geschont werden und die Profite der Konzerne nicht angetastet werden. Und dass vor allem der derzeitige Lockdown die Menschen in ihrem Privatbereich betrifft. Hier gab es Zustimmung zu den Forderungen der Erklärung. Die - in Baden-Württemberg geltende - Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr wird vielfach als unangemessen angesehen.

Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.

