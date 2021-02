Unterzeichnet die Petition für Windel Bolinget!

Wir von der Montagsdemo Stuttgart kennen solche fingierten Anschuldigungen der philippinischen Behörden. Jahrelang organisierten wir eine Mahnwache für den Umweltaktivisten James Balao.

Er wurde damals, am 17. September 2008, durch den Militärischen Geheimdienst der Philippinen (AFP) in Zusammenarbeit mit örtlichen Polizei- und Militäreinheiten in La Trinidad, Benguet, Nordluzon morgens, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, entführt. James Balao war wie Windel Umweltaktivist der Cordillera Peoples Alliance, einer legalen und zugelassenen Organisation. Bis heute ist James spurlos verschwunden. Seine wahrscheinlichen Mörder und die Auftraggeber für seine Entführung und wahrscheinliche Ermordung laufen nach wie vor straffrei herum. In den Philippinen ist es unter der Regierung Duterte wieder Methode, Oppositionelle verschwinden zu lassen.

Windel Bolinget ist langjähriger Vorsitzender der CPA. Er stellt sich mutig und selbstlos in die erste Reihe der Umwelt- und Menschenrechtsaktivitäten. Windel steht auf Todeslisten illegal operierender Banden und wird als "Terrorist" verunglimpft. Der Überlebenskampf der indigenen und philippinischen Bevölkerung ist aber kein "Terrorismus".

Verurteilt die Menschenjagd auf Windel Bolinget und seine Familie! Hunderte von Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten sind diesen Extrajudical Killings (außergerichtlichen Tötungen) und Enforced Disapperances (gewaltsame Entführungen) bisher zum Opfer gefallen.

Unterzeichnet bitte die folgende Petition!

https://www.change.org/p/communications-doj-gov-ph-drop-the-trumped-up-case-against-windel-bolinget

Schreibt Solidaritätsbriefe an Windel Bolinget und seine Familie sowie an die CPA!

Hoch die Internationale Solidarität!

Weitere Informationen bei Cordillera Peoples Alliance: cpa@cpaphils.org, pic@cpaphils.org., https://www.cpaphils.org/