Vorstand spaltet Unternehmen in Daimler Trucks und Mercedes-Benz

Wie der Daimler-Vorstand jetzt öffentlich gemacht hat, wird das Unternehmen in zwei voneinander unabhängige Unternehmen aufgespalten. So soll Daimler Trucks mit Lastwagen- und Bussen, seinen 100.000 Mitarbeitern und knapp 45 Mrd. Euro Umsatz noch dieses Jahr an die Börse gehen. Die Autosparte in Stuttgart soll sich in Zukunft als „Mercedes-Benz“ auf Fahrzeugsoftware und Elektroantriebe konzentrieren. Während die Börse mit einem Höhenflug reagiert sind die Belegschaften gut beraten, sich durch dieses Manöver, dass sich auch gegen die kampferfahrenen Kolleginnen und Kollegen richtet, nicht spalten zu lassen.