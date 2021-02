Zum Tod von Willi Gerns

In der Haft konnte er marxistische Bücher lesen. Dies hatte er wohl Fritz Bauer zu verdanken, dem antifaschistischen Staatsanwalt, der führend beim Zustandekommen des Auschwitzprozesses war.

Später wurde er neben Robert Steigerwald führender Chefideologe und Zitatenverdreher des Revisionismus der DKP. Willi Dickhut hatte bereits im August 1972 die beiden als Opportunisten gebrandmarkt und der Leninfälschung überführt.In einer Beilage zur Roten Fahne 8/72 mit dem Titel „Der revisionistische Schwindel mit der antimonopolistischen Demokratie“ hatte Willi Dickhut geschrieben: "In der internationalen revisionistischen Zeitschrift ‚Probleme des Friedens und des Sozialismus‘ Nr. 6/72 ist ein Artikel von Willi Gerns und Robert Steigerwald mit dem Titel ‚Antimonopolistische Demokratie und der Weg zum Sozialismus‘ erschienen. Er stellt einen unsicheren Versuch dar, die revisionistische Linie der DKP mit unlauteren Methoden zu verteidigen.“ Willi Dickhut entlarvt die illusionäre Vorstellung von der ‚antimonopolistischen Demokratie‘ als einem Zwischenstadium zwischen staatsmonopolistischem Kapitalismus und Sozialismus, das es nicht geben kann.



Die Lüge vom friedlichen Weg und die Verfälschung von Lenins Lehre über die Frage des Staates und der Diktatur des Proletariats hat Schaden angerichtet. Gerns/Steigerwald haben diese Verfälschung Lenins bewusst vorgenommen und niemals etwas Selbstkritisches dazu gesagt. Das ist eines Kommunisten, als der Gerns sich selbst dünkte, nicht würdig. Willi Dickhut: "Ihr seid eben Revisionisten. Die Verdrehung ist Euer heiligstes Prinzip. Dieses Prinzip bleibt aber letztlich auf der Strecke, denn Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Der Marxismus-Leninismus hingegen ist allmächtig, weil er wahr ist.“

Willi Gerns war in den letzten Jahren im Unterschied zu früher zur sachlichen Zusammenarbeit mit MLPD-Genossen in Bremen bereit, was von der MLPD Bremen begrüßt wurde. Er hat aber nie prinzipielle die Fehler aufgearbeitet.

Die Rote-Fahne-Beilage ist in der Broschüre „Was ist die DKP Führung?“ (Verlag Neuer Weg, Februar 1977) abgedruckt. Hochaktuell und zum Kauf empfohlen. Der revisionistische Schwindel von der ‚antimonopolistischen Demokratie‘ ist bis heute die ideologische Grundlage der DKP.