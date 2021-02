Aktionen rund um den Prozess von Alassa Mfouapon - Zeugen für Tribunal gesucht!

Die Verhandlung dieser Klage hat bundesweite Bedeutung. Sie richtet sich gegen die gesamte Asylpolitik der Regierung. Angeklagt ist die Polizeigewalt am 3. Mai 2018 in der Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) in Ellwangen, als Flüchtlinge solidarisch die nächtliche Abschiebung eines ihrer Mitbewohner verhinderten. Angeklagt sind die Verletzung der Grundrechte der Flüchtlinge in der LEA, die gewaltsame Abschiebung von Alassa Mfouapon nach Italien, die Hetze gegen ihn, der ein solidarischer und mutiger Flüchtlings-Leader ist.

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI fordert dazu auf, an vielen Orten am 17. Februar dezentrale Aktionen gegen diese Asylpolitik durchzuführen - je nach Kräften und immer coronagerecht, und dabei den Prozess bekanntzumachen. Nehmt bei diesen Aktionen Stellung gegen Abschiebeterror und die katastrophalen Zustände in den Camps an den EU-Außengrenzen!