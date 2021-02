Antifaschistische Gedenkkundgebung ein Jahr nach den Morden von Hanau

Der Mörder, der sich anschließend selbst umbrachte, hatte vor der Bluttat seine rassistische und menschenverachtende Weltanschauung im Internet ausgebreitet. Seine faschistische Hetze folgte der Linie, die Björn Höcke (AfD) bei seiner „Pegida“-Rede verbreitet hatte.

Aus Anlass des ersten Jahrestags wird es am 19. Februar, um 17 Uhr, eine Gedenkkundgebung auf dem Kiliansplatz in Heilbronn geben. Das Motto ist: „Kein Vergeben, kein Vergessen – wir klagen an und fordern Taten statt Worte: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen!“

Gemeinsam mit kurdischen Freunden und Antifaschisten aus der Region wollen wir den Opfern des faschistischen Terrors gedenken. Das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda steht dringend auf der Tagesordnung! Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL beteiligen sich an der Corona-gerechten Kundgebung mit Rede- und Kulturbeiträgen.