Asylbewerber gehen leer aus – jetzt erst recht Proteste am 17.und 18. Februar organisieren!

Asylbewerber erhalten vom Bund keine kostenlosen FFP2-Masken. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums an den sozialpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Lehmann, hervor. Eine Begründung: Da ein erheblicher Teil der Asylbewerber nicht gesetzlich krankenversichert sei, sei eine Einbeziehung dieses Personenkreis nicht möglich, die Bundesregierung gehe davon aus, dass die Länder Maßnahmen ergriffen...“.¹

Ein typischer Fall, wie Geflüchtete in bürokratischer Manier als Menschen dritter Klasse behandelt werden und anfallende Kosten auf die Länder und Kommunen abgewälzt werden.

FFP2-Masken müssen für alle kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auf Kosten der Monopole. Produziert werden inzwischen genug.

Ein weiterer Grund an den Protest- und Solidaritäts-Kundgebungen bzw. -Aktionen am 17. und 18. Februar anlässlich des Prozesses von Alassa Mfouapon gegen das Land Baden-Württemberg, initiiert vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI und SI-Bundesvertretung teilzunehmen.

In Albstadt findet die Kundgebung am 17. Februar, von 16 Uhr bis 17 Uhr, in Albstadt-Ebingen am Marktbrunnen vor dem Rathaus statt.

¹dpa – Zitiert aus Südwestpresse vom 10.2.21