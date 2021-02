Bürokraten fordern: Übriger Impfstoff muss weggeschüttet werden!

Ich habe selbst an einem mobilen Impfteam teilgenommen. Wir haben zügig und effektiv viele Patienten geimpft. Am längsten dauerte die Kontrolle und das Ausfüllen der sechsseitigen Bögen in doppelter Ausfertigung. Was für ein massiver bürokratischer Aufwand! Bei jeder sonstigen Impfung genügt ein kurzes Gespräch mit dem Impfling. Entweder landen diese Bögen bald im Müll, wovon ich ausgehe, oder es sind zahllose Bürokraten damit beschäftigt. Was für eine Vergeudung von Ressourcen. Was gänzlich fehlt, sind Bögen für die Nachbeobachtung. Weder Regierung noch Robert-Koch-Institut (RKI) sind also an einer wissenschaftlichen Datenerhebung interessiert. Weitreichende Entscheidungen werden weiter mit dürftiger Datenlage angeordnet.