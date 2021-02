Gastkommentar

Daimler-Aufspaltung - warum wird auf Facebook zensiert?

Normalerweise ist es bis dato möglich gewesen, in Chatgruppen von IG-Metall-Kolleginnen und -Kollegen zu diskutieren. Dachte ich. Aber nun: Alle Diskussionsbeiträge zur Daimler-Aufspaltung wurden am Wochenende gelöscht. Einfach so.

Klaus-Jürgen Hampejs