Belarus

dju in ver.di protestiert gegen Verfolgung von Medienschaffenden

Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di, Monique Hofmann, und die Bundesvorsitzende der dju in ver.di, Tina Groll, haben in einem Brief an den belarussischen Botschafter in Deutschland gegen die Repressionen gegenüber Medienschaffenden in Belarus protestiert.