Dr. Günther Bittel zu Impfungen und Impfstoff

Wie ist unser bisheriger Wissensstand zum Erfolg der Impfung mit dem Biontec-Impfstoff (die Daten für Moderna, ebenfalls mRNA-Impfstoff, sind bisher vergleichbar)?

Bei der Studie an über 40000 Probanden kam heraus: "Bei der immer noch in zahlreichen Ländern laufenden Studie erhält eine Hälfte der insgesamt 43.000 Teilnehmer den Impfstoff, die andere Hälfte fungiert als Kontrollgruppe und bekommt ein Placebo-Mittel. Bislang erkrankten den Angaben zufolge insgesamt 170 Teilnehmer an Covid-19. Davon entfielen nur acht Fälle auf die tatsächlich geimpften Probanden, 162 Fälle wurden in der Placebo-Gruppe diagnostiziert. Daraus errechnet sich eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent. Dem Bericht zufolge gab es unter allen Covid-19-Erkrankungen zehn schwere Verläufe - neun in der Kontroll- und einen in der Impfgruppe." (https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Biontech-Impfstoff-Wirksamkeit-bei-95-Prozent-561213.html).

Das zeigt durchaus eine gute Wirkung des Impfstoffs, die ihn mit Fug und Recht empfehlenswert macht. …

In der Zwischenzeit haben wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Masse der Infizierten nach acht Monaten noch Antikörper oder Gedächtniszellen hat. Das steht im Widerspruch zu einer Studie aus dem brasilianischen Manaus. Da haben viele Infizierte die Immunität wieder verloren. Scheint also auch etwas mit Armut, Umweltbelastung und schlechten Lebensumständen zu tun haben. ...

Verträglichkeit: Man muss mit vorübergehenden Schmerzen an der Einstichstelle vor allem bei der zweiten Impfung in 80 Prozent der Fälle rechnen. In ca. 20 Prozent kommen auch vorübergehende Allgemeinsymptome wie z. B. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit etc. dazu. Man soll die Impfung also nicht im Vorbeigehen machen lassen, sondern die nächsten 48 Stunden dann ohne besondere Belastungen planen. Nach einer Million Impfungen weltweit gab es sechs schwere allergische Zwischenfälle.