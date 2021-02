Empörendes Ergebnis: "Weiter so!"

„Weiter so!“ - das ist das Ergebnis des gestrigen Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder zur Corona-Politik. Die Beschlüsse sind windelweich, eine Fortsetzung des Eiertanzes, der Einschränkungen für die Massen, des Freifahrscheins für die Monopole - und sie riskieren bewusst und sehenden Auges die dritte Welle der Ausbreitung der Corona-Pandemie.

Die wichtigsten Ergebnisse der Video-Konferenz

Der bisherige "Lockdown" - der weder Fleisch noch Fisch ist und vor allem das Leben der Massen einschränkt - wird um drei Wochen, bis zum 7. März, verlängert. Einzige Ausnahme: Friseure können ab dem 1. März öffnen.

Über die Öffnung von Schulen und Kitas können die Länder selber entscheiden. Berlin, NRW und andere Länder wollen damit stufenweise bereits ab dem 22. Februar beginnen. Die Bundeskanzlerin hatte andere Pläne, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Erst bei einer „stabilen Inzidenz“ von höchstens 35 sollen weitere Öffnungen durch die Länder folgen. Das betrifft den Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit "körpernahen Dienstleistungen". Für Lockerungen in Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe gibt es noch keine Festlegungen.

Außer der Aufforderung an die sogenannten Arbeitgeber, Homeoffice konsequent einzusetzen, gibt es keinerlei Festlegungen oder gar Einschränkungen oder gar Kontrollen gegenüber der Industrie.

Kontaktbeschränkugen und teilweise Ausgangssperren für die Bevölkerung bleiben bestehen.

Die Monopole bestimmen die Marschrichtung

Siegfried Russwurm, neuer BDI-Chef, will auf gar keinen Fall eine Ausweitung des Lockdown, weil dies zu einem „gewaltigen Schaden“ für die Wirtschaft führen würde. Und was ist mit dem Schaden, den diese profitgetriebene Politik in der Gesellschaft und unter den Massen anrichtet? Und das vor allem, weil die Industriebetriebe weitgehend von notwendigen Kontaktbeschränkungen ausgeklammert wurden und damit auf der Grundlage der gefährlichen Mutation in Verbindung mit Schul- und Kitaöffnungen eine dritte Welle mutwillig in Kauf genommen wird.