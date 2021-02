Erst breit verteilen, dann mit den Leuten sprechen

Unser Plan war, zuerst am Freitag das Flugblatt breit in die Briefkästen zu stecken und dann am Samstag vor dem Supermarkt mit den Anwohnern darüber zu sprechen. Gesagt getan: Am Freitag verteilten wir - natürlich unter Corona-Schutzmaßnahmen - bei strahlendem Sonnenschein und -10 Grad 950 Flugblätter in die Briefkästen. Am nächsten Tag standen wir vor dem Supermarkt- auch diesmal Corona-gerecht. Viele kannten das Flugblatt.

Unsere Erfahrung ist, dass die Forderung nach einem konzentrierten, kompletten Lockdown gründlich diskutiert werden muss. Es gab kaum spontane Zustimmug. Wenn aber geklärt ist, dass wir keinen weiteren endlosen Teil-Lockdown, sondern einen kurzen konsequenten Lockdown auf Kosten der Profite der Monopole fordern, dann finden viele das gut. In Zukunft werden wir das öfter so machen, erst breit verteilen und dann Zeit nehmen, um mit den Anwohnern zu sprechen.