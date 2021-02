Freiheit für Abdullah Öcalan!

Es waren überwiegend Leute kurdischer Herkunft, wenige Deutsche, die für Öcalans Freiheit auf die Straße gingen. Mehrere deutsche Organisationen wie die Linkspartei (Kreisverband Mannheim), die Rote Hilfe Heidelberg, die Interventionistische Linke und auch der Vertreter des Kreisverbandes Rhein-Neckar der MLPD hielten Redebeiträge bzw. sprachen Grußworte.

Die Stimmung war kämpferisch. Immer wieder gab es Sprechparolen, die von vielen mitgerufen wurden. Ablauf und Inhalt der Kundgebung waren sehr feministisch geprägt, man bezog sich dabei auf Beiträge von Öcalan zur Frauenfrage. Dazu wurde längere Zitate aus seinen Schriften vorgetragen.

In fast allen Beiträgen wurde die sofortige Aufhebung des PKK-Verbotes gefordert, im Beitrag der MLPD auch die Beendigung der Repressionen gegen ESP und HDP. Der Redebeitrag der MLPD, in dem auch Parallelen zu dem TKP-ML-Prozess in München, der Diffamierung von Stefan Engel als sog. Gefährder gezogen wurden, kam gut an. Es gab Unterstützungsunterschriften für unsere Bundestagskandidatur. In dem gestern veröffentlichten ,ausführlichen, auch audiovisuellen, Bericht auf ANF wird die MLPD allerdings mit keinem Wort erwähnt.

Das Ganze fand mit großer corona-gerechter, Disziplin bei klirrender Kälte statt. Am Montag, dem 15. Februar 2021, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr soll es auf dem Mannheimer Paradeplatz eine weitere Aktion geben.