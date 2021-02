Gamestop - Revolution auf dem Börsenparkett?

Was war passiert?

Hedgefonds tätigten sogenannte Leerverkäufe von Gamestop-Aktien - weit mehr, als Aktien vorhanden waren. Leerverkäufe sind an der Börse übliche Wetten auf fallende Börsenkurse. Der erwartete Kursverlust trat aber nicht ein, weil massenhaft Kleinanleger sich in Internetforen absprachen und Gamestop-Aktien kauften. Das bescherte den Hegdefonds Milliardenverluste.

Warum das Ganze?

Ein Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung stellt das gut dar:

"Die allermeisten Käufer der Gamestop Aktie - mich eingeschlossen - waren sich absolut darüber im Klaren, worum es bei der Aktion eigentlich ging. Ich erwarte keineswegs Gewinne. Ich sehe meine Ausgaben als Investition in die Verbesserung unserer Gesellschaft. Und ganz ehrlich, so effektiv war mein Geld zu diesem Zweck noch nie angelegt. ... Es gibt nicht einen einzigen vernünftigen Grund, warum ein Hedgefonds Milliardengewinne durch Leerverkäufe machen sollte und die Mitarbeiter von Gamestop früher als durch reguläre Marktzwänge nötig, sich an den Schlangen der Garküchen von Heilsarmee und Evangelikalen einreihen sollten."



Was ist der Hintergrund?

Schon nach der Weltwirtschaftskrise 2008 hat Stefan Engel in der Broschüre "Bürgerliche politische Ökonomie vor dem Scherbenhaufen" festgestellt: "In den letzten Jahren ist das spekulative Kapital geradezu explodiert. Der internationale Finanzsektor wuchs etwa fünfmal so schnell wie die Produktion. 2007 lag das weltweite Finanzvolumen – die Gesamtheit aller Kredite, Finanzprodukte, Devisenmärkte etc. – bei 2,3 Billiarden Euro. Das entspricht dem 65-fachen Wert des realen Weltsozialprodukts."

Diese Entwicklung hat sich seit dem noch weiter verschärft. So gibt es riesige Kapitalmengen, die möglichst Maximalprofit bringend angelegt werden wollen. Das führt auch dazu, dass die Börsenentwicklung sich immer weiter von der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung entfernt. Nur so läßt sich erklären, dass der Deutsche Aktienindex mitten in der Corona- und Weltwirtschaftskrise auf Rekordniveau liegt.

Den Kapitalismus am Finanzmarkt besiegen?

Natürlich kann man mit solcherlei Aktionen Aufmerksamkeit erregen und extreme Seiten des Pokerspiels an den Börsen aufzeigen. Wirklich verändern kann man die Welt damit nicht. Dafür muss man sich zusammenschließen und aktiv werden. Die MLPD ist dafür eine super Adresse. Und wer sein Geld gut anlegen will, dem können wir als echte Zukunftinvestition eine Spende an die MLPD empfehlen.