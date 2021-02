Hotspot im Logistikzentrum von Würth

Wie die Heilbronner Stimme berichtet, gab es am vergangenen Wochenende einen dramatischen Anstieg. Der Landkreis hatte am gestrigen 11. Februar mit 129 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg.

Auf Nachfrage bestätigte der Würth-Konzern der Zeitung, dass im Logistikzentrum in Künzelsau 43 Kollegen positiv getestet wurden. Dazu kommen 14 neue Fälle in der Notbetreuung eines Kindergartens in Öhringen, die mit den Infektionen bei Würth in direktem Zusammenhang stehen.

Gerade in Logistikbetrieben kommt es oft zu einer Vielzahl von Kontakten auf engem Raum. Der Fall unterstreicht die berechtigte Forderung nach einem konsequenten Lockdown einschließlich Logistik und Industrie, soweit sie nicht für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind.