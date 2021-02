Jugend fordert Arbeitsplätze!

Khodro ist der größte iranische Autobauer, er baut u.a. Autos und LKW mit Lizenzen von Peugeot, Renault und Suzuki in sechs Werken im Iran. Das größte befindet sich in Täbris mit einer Kapazität von 120.000 Fahrzeugen im Jahr. Im vergangenen Jahr mehrten sich Berichte über Korruption in dem Unternehmen und die Lohn- und Rentenzahlungen wurden teilweise ausgesetzt. Am 30. Januar 2021 kam es zu selbständigen Streiks im Werk Täbris, Streikende wurden entlassen. Khodro hat auch Werke in Venezuela, Syrien, Weißrussland und Aserbaidschan.