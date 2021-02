Kommende Ausgabe des Rote Fahne Magazins zu Corona

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird das Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins 4/2021 umgestellt. Es wird vor allem das katastrophale Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Pandemie angreifen, verschiedene neue Fragen in diesem Zusammenhang behandeln und die Überlegenheit künftiger vereinigter sozialistischer Staaten der Welt darlegen. Wir bitten kurzfristig noch um Korrespondenzen und Zuschriften zur ganzen Bandbreite der Folgen der Pandemie und des scheiternden Krisenmanagements. Möglichst bis Mittwoch, spätestens bis Donnerstag, 11. Februar. Gerne auch nur kurze Erlebnisberichte über Erfahrungen in Betrieben, Schulen, Kitas, Familien, Krankenhäusern, Arztpraxen, Flüchtlingsheimen und so weiter.