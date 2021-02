Gegen Störer-Ausschluss-Regel

Am Dienstag begannen Beschäftigte im Gesundheitswesen in der Region Santa Cruz mit einem 48-Stunden-Streik. Sie verlangen von den Behörden, dass ein strikter Lockdown verhängt wird, um die dramatisch gestiegenen Fallzahlen in der Corona-Pandemie zu drücken. Ärztevertreter erklärten, Santa Cruz sei derzeit das Epizentrum der Pandemie in Bolivien. Hunderte demonstrierten am Dienstag in der Stadt. Nicht bestreikt wurden nur die Abteilungen, die Notfälle behandeln.