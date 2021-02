„Solidarität mit den Belegschaften! Gegen Arbeitsplatz-Kahlschlag!“

Mit der Abspaltung von Siemens war eine neue Ausbeutungsoffensive von vorne herein geplant. Begründung für die „leider schmerzhaften Einschnitte“: „Aggressiver Preiskampf auf geschrumpftem Markt“. Anders gesagt: Vor dem Hintergrund der Weltwirtschafts- und Finanzkrise in Wechselwirkung mit der Corona-Pandemie ist Siemens auf dem Weltmarkt bei großen Gas- und Dampfturbinen hinter seine Konkurrenten zurückgefallen. Die Belegschaften sollen für Maximalprofit und verschärften Konkurrenzkampf um die Weltmarktführerschaft bluten!

Jetzt ist entschiedener Widerstand und Solidarität das Gebot der Stunde! Die Abbaupläne müssen vom Tisch!

Die MLPD steht an der Seite der SE-Belegschaften und erklärt ihre ausdrückliche Unterstützung für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! ..

Planmäßiges Vorgehen in Menschheitsfragen kann der Kapitalismus nicht. Konkurrenzkampf und Zwang zur Profit-Maximierung steht dem entgegen. Das zeigt auch die weltweite Corona-Krise. Genauso in der Umweltfrage. Wer über dieses System hinausdenkt, wird vom Bannstrahl des Antikommunismus getroffen. Die MLPD hat aus den sozialistischen Erfolgen und den Erfahrungen mit dem Verrat am Sozialismus schöpferische Schlussfolgerungen gezogen. Prüft und unterstützt die MLPD in Wort und Tat. Für einen neuen Anlauf zum echten Sozialismus! Gib Antikommunismus keine Chance!