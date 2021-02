Antikommunismus

Solidarität mit der Marxistischen Abendschule (MASCH)

Wir haben über den Artikel in der "UZ" vom 29. Januar von der Ungeheuerlichkeit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der „Marxistischen Abendschule in Hamburg – Forum für Politik und Kultur e. V.“ (MASCH Hamburg) und der damit verbundenen Bedrohung der „Marxistischen Arbeiterschule e. V.“ in Hamburg-Wilhelmsburg durch das Finanzamt Hamburg erfahren.

Kreisleitung Hamburg-West der MLPD