Zeugenaussage vor Gericht - Zeugenaussage für das Tribunal

Für das Tribunal 2.0 am 20. Februar, das live gestreamt werden wird, bittet der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International um kurze Video-Statements (drei Minuten) von geflüchteten Menschen und Aktivisten der Flüchtlingsbewegung. Was sie erlebt haben, Menschenrechtsverletzungen und Demütigungen, aber auch Widerstand und Solidarität. Bitte an den Freundeskreis Flüchtlingssolidarität schicken, am besten mit We Transfer an

si-freundeskreis-sued@gmx.de<si-freundeskreis-sued@gmx.de> und zwar bis zum 15. Februar 2020

Wer beim Gerichtsprozess am 18. Februar in Stuttgart als Zeuge, als Zeugin aussagen will, möge sich bitte so schnell wie möglich an den Freundeskreis wenden, damit er / sie bei Gericht für die Zeugenaussage gemeldet werden kann.