"#closedbutopen Willi Dickhut" - Würdigung in Solingen

Der Verein wurde 2019 gegründet, um mit dem „Max-Leven-Zentrum“ die erste antifaschistische Gedenkstätte in der Max-Leven-Gasse in Solingen mitzugestalten. Das Willi Dickhut Museum ist Mitglied des Vereins.

Max Leven war kommunistischer Kulturredakteur in der KPD-Parteizeitung Bergische Arbeiterstimme (heute die Kreiszeitung der MLPD Bergisch Land). Er wurde als Kommunist und Jude in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 von Faschisten ermordet.

Der Verein plante für den Mai 2020 zum 75. Jahrestag des Kriegsendes eine Ausstellung zum antifaschistischen Widerstand in Solingen – finanziell gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW. Im Februar 2020 war der Wuppertaler Historiker Dr. Stephan Stracke – verantwortlich für die Ausstellung - im Willi Dickhut Museum, um auch eine Tafel über Willi Dickhut zu gestalten. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Ausstellung bisher nicht stattfinden. Stattdessen veröffentlicht der Verein im Internet an jedem Wochenende eine Ausstellungstafel.

Am 13. Februar 2021 erschien die Tafel zu Willi Dickhut. Sie würdigt die antifaschistische Rolle Willi Dickhuts, verweist auf das Willi Dickhut Museum und auf die MLPD – (allerdings nur auf die Wikipedia-Seite!).

Wir danken dem Verein. Die wieder aufgelebte öffentliche Auseinandersetzung um Willi Dickhut ist sehr zu begrüßen.



