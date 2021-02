Presseankündigung des Frauenverbands Courage

„Courage - ein Frauenverband mit Perspektive!“

„Gesundheitsschutz vor Profit: Nein zur Abwälzung der Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung – vor allem die Frauen! Seit 30 Jahren: Streitbar, solidarisch, selbstbewusst - für die Befreiung der Frau weltweit! Courage - ein Frauenverband mit Perspektive!“ Unter diesem Motto ruft der Frauenverband Courage e. V. aus Anlass seines 30. Geburtstags in Wuppertal, der Stadt seiner Geschäftsstelle, zur Demonstration / Kundgebung am Samstag, 20. Februar, ab 12 Uhr, am Laurentiusplatz in Wuppertal auf.