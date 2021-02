Türkei / Studierende

Erdoğan geht mit Tränengas und Panzerwagen vor

Wurden zu früheren Zeiten in der Türkei die Universitätsdirektoren hochschulintern gewählt, baut der faschistische türkische Diktator Recep Tayyip Erdoğan seit 2017 seinen Einfluss an den Universitäten über den Einsatz ihm getreuer Rektoren auf. Dies ist bereits an fast 30 Hochschulen gesehen und nun auch an der Bogazici-Universität in Istanbul – eine Universität mit linkem Ruf, in der die Lehrveranstaltungen auf Englisch abgehalten werden.

