Südkurdistan /Nordirak

Nach militärischer Niederlage der Türkei - Massenverhaftungen gegen Oppositionelle

Gestern gab die KCK (Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans) eine Erklärung heraus: "Niederlage türkischer Kriegspolitik in Gare". Die am 10. Februar 2021 begonnene Invasion des faschistischen türkischen Neuimperialismus auf die Medya-Gebiete, auf Gare, ist am Widerstand der kurdischen Guerilla-Einheiten gescheitert.

Von hodo