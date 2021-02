FC Bayern first?

So forderte Rummenigge eine bevorzugte Impfung seiner Fußballer. Er versteigt sich in die unglaubliche Behauptung: „Sie könnten damit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.“ Schon vorher beklagte sich Rummenigge ernsthaft darüber, dass die Mannschaft aufgrund des Nachtflugverbots in Berlin eine Nacht am Boden verbringen musste und später als geplant zur Club-WM nach Katar fliegen konnte.

„Man hat im Profifußball und ganz besonders beim FC Bayern München offenbar das Gefühl, den neuen Adel der Nation darzustellen und entsprechend behandelt werden zu müssen,“ so Sportsoziologe Gebauer in der „Sportschau“ vom 10.2.2021. Auch eine wachsende Zahl von Fans ist zunehmend sauer und fragt sich: Wie sozial und moralisch ist das denn, die Spitzenkicker des FC Bayern immer weiter zu begünstigen, während der Breitensport am Boden liegt und leidet. Und sie wollen nicht länger akzeptieren, dass Profisportler in der Coronakrise bevorzugt behandelt werden.

Soll es denn richtig und gesellschaftlich akzeptiert sein, dass die „an der Spitze Stehenden“ andere Rechte haben als die breite Masse? Eine Auffassung, die wir auch bestens von den Monopolbetrieben kennen, die mit öffentlichen Geldern und Privilegien gesegnet werden und in der Corona-Pandemie ihre Betriebe praktisch unkontrolliert weiter laufen lassen dürfen.

Aber immer mehr Menschen nehmen diese kaum zu überbietende Selbstsucht und Arroganz nicht mehr hin, die sich dem Rest der Bevölkerung wer weiß wie überlegen fühlt und glaubt, sie müssten dafür auch noch respektiert werden. Die Haltung des Vorstandes des FC Bayern zeigt eine Denkweise wie die des internationalen Finanzkapitals. Eine solche Denkweise müssen wir entschieden zurückweisen! Höchste Zeit, dass die Massen die Weichen in ihrem Interesse stellen: Entschlossener Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten und für einen vollständigen Lockdown auf Kosten der Monopole!