„Gerade in der Corona-Pandemie: Für einen kämpferischen 8. März!“

Weltweit sind über 2,2 Millionen Todesfälle und über 130 Millionen Erkrankte, mit teils nachhaltigen Leiden, zu beklagen. Frauen stehen vorne dran im weltweiten Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten, für Gesundheitsschutz statt profitorientiertem Krisenmanagement. Gemeinsam mit den Männern kämpfen Frauen gegen verschärfte Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter, für Umweltschutz und demokratische Rechte, gegen Rassismus und Krieg.

In Argentinien, Polen, Peru, Mexiko wachsen Demonstrationen für das Recht auf Abtreibung, oft verbunden mit der Forderung nach Rücktritt der Regierung. Ausgehend von den US-amerikanischen Frauen erstarkte die weltweite „Me-too-Bewegung“ und bei Kämpfen gegen Faschisten stehen Frauen vorne dran. In Indien fanden am 18. Januar, am Tag der Bäuerin, kämpferische selbstbewusste Aktivitäten statt. Das war ein weiterer Höhepunkt nach dem weltweit wohl bisher größten Generalstreik am 26. November 2020 in Indien mit 250 Millionen Beteiligten.

Frauen stehen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie an erster Stelle. Im Gesundheits- und Pflegebereich verbinden sie, wie in Deutschland, den Kampf um höhere Gehälter mit der Forderung nach mehr Personal und Wertschätzung ihrer Arbeit. Als Erzieherinnen oder Verkäuferinnen sind sie ständig der Gefahr einer Covid-19-Infektion ausgesetzt. Doch ihre Bezahlung ist alles andere als "erstklassig". In den Wohnungen und Familien ist die Situation durch teilweisen Lockdown, Homeschooling und Homeoffice, die alleinige Verantwortung für die Pflege von Angehörigen, Verdienstausfälle durch Entlassungen und Kurzarbeit oder gar ganz fehlendes Einkommen extrem angespannt. ...

Organisiert betriebliche und gewerkschaftliche Aktionen zum Internationalen Frauentag – unter strikter Beachtung des Gesundheitsschutzes!

Arbeiter- und Frauenbewegung Hand in Hand!

Begehen wir den 8. März als internationalen Kampftag zur Befreiung der Frau, zur Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung!

Hier gibt es die komplette Erklärung als pdf-Datei!