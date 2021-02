Großes Interesse der Belegschaft am vollständigen Lockdown sofort!

„Lockdown now! Schützt eure Gesundheit und die eurer Familien! FFP2-Masken sofort - Porsche soll zahlen! Eure Porsche-Masken schützen nur teilweise! Gesundheit zuerst, Porsche - Profite zuletzt! Erneute Entzerrung der Schichten!“ „Bleibt negativ, kämpft positiv!“ So oder ähnlich wurden die Kolleginnen und Kollegen angesprochen. An die 250 Flugblätter wurden an einem Tor gerne abgenommen, viel mehr als früher. Selbst Tage zuvor informierten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen im strömenden Regen mit gestiegener Aufmerksamkeit über dieses Thema und beteiligten sich an der Diskussion.

Aber nicht nur an den konkreten Forderungen bestand Interesse. Vier Kollegen nahmen gerne ein Rote Fahne Magazin zur aktuellen Tarifrunde, auch um sich über die grundsätzliche Alternative in einer sozialistischen Gesellschaft zu informieren. „Ja, wir müssen uns das Paradies hier auf Erden schon schaffen,“ meinte ein christlich orientierter Kollege. „Die ganze Belegschaft sollte getestet werden, dann wissen wir, was Sache ist. Mancher Kollege ist plötzlich nicht mehr da. Man munkelt, er habe Corona. Aber niemand weiß, was tatsächlich los ist!“

Selbst Kolleginnen und Kollegen, die kein Flugblatt nahmen, bedankten sich sehr für unser Auftreten und Engagement. So lernen wir immer besser die Belegschaft im Denken und Fühlen neu kennen. Das ist sehr wichtig, hat sich doch die Belegschaft von jetzt insgesamt 32 000 Beschäftigten in den letzten Jahren im Generationswechsel enorm verjüngt.