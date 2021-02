Landarbeiter fordern Verstaatlichungen

Die IG Metall lädt am 25. Februar zu einem Autokorso in Stuttgart ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Fernsehturm, 70597 Stuttgart. Unter der Überschrift: „Sei auch Du dabei!“ veröffentlicht die Gewerkschaft das folgende Programm: 12 Uhr - Treffen am Fernsehturm; 12.30 Uhr - Abfahrt Autokorso; 13.15 Uhr - Auto-Kundgebung auf dem Cannstatter Vasen; 14 Uhr - Schluss. Hinweis: Bei mehr als einer Person in einem Fahrzeug muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden!“